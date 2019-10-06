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Türkiye Dünya Atletizm Şampiyonası'nı madalyasız tamamladı

Türkiye, 17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nı madalyasız tamamlayarak, elde edilen iki 5'incilik ve bir 6'ncılık sayesinde puan sıralamasında 209 ülke arasında 35. oldu

Hüseyin Burak Demirer   | 06.10.2019
Türkiye Dünya Atletizm Şampiyonası'nı madalyasız tamamladı

Ankara

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 17. Dünya Atletizm Şampiyonası, 10. gününde yapılan yarışmalarla sona erdi.

Kadınlar 100 metre engelli, kadınlar 4x400 metre takım ve erkekler 4x400 metre takım yarışlarında 3 altın madalya daha kazanan ABD, şampiyona sonunda 14 altın, 11 gümüş, 4 bronz madalyayla takım sıralamasının zirvesinde yer aldı.

ABD'yi, 5 altın, 2 gümüş, 4 bronz madalyayla Kenya, 3 altın, 5 gümüş, 3 bronz madalyayla da Jamaika takip etti.

Türkiye Milli Takımı, 20 sporcuyla katıldığı şampiyonada madalya kazanamadı ancak elde edilen iki 5'incilik ve bir 6'ncılık sayesinde puan sıralamasında 209 ülke arasında 35. oldu.

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