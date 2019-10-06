Euro
6.25
Dolar
5.71
BIST 100
103,463.50
Altın
1,504.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Genç güreşçilerden 54 madalya

Milli sporcular, 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda 54 madalya kazandı.

Hilmi Sever   | 06.10.2019
Genç güreşçilerden 54 madalya

İstanbul

Türkiye, Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda 54 madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunundan yapılan açıklamaya göre, 15 Yaş Altı serbest, grekoromen ve kızlarda şampiyon olan milliler, yıldızlarda ise grekoromen ve serbest stilde şampiyon, kızlarda ise 3. oldu. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna krizinde formül karmaşası
Orta Doğu’da oyun değiştirici hamle olarak ARAMCO saldırıları
Hong Kong'un siyasi ve ekonomik belirsizliği
CFA: Fransa'nın Afrika'daki yeni sömürgecilik anlayışı
Demokratların azil satrancı Trump'ın ikinci dönem şansını artırabilir

Benzer haberler

Genç güreşçilerden 54 madalya

Genç güreşçilerden 54 madalya

Rıza Kayaalp'e memleketinde coşkulu karşılama

'Tokyo'da inşallah altın alacağım'

Taha Akgül ve Süleyman Atlı'dan AA'ya ziyaret

Taha Akgül ve Süleyman Atlı'dan AA'ya ziyaret