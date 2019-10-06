Genç güreşçilerden 54 madalya
Milli sporcular, 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda 54 madalya kazandı.
İstanbul
Türkiye, Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda 54 madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonunundan yapılan açıklamaya göre, 15 Yaş Altı serbest, grekoromen ve kızlarda şampiyon olan milliler, yıldızlarda ise grekoromen ve serbest stilde şampiyon, kızlarda ise 3. oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.