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Spor, Futbol

Kasımpaşa'da bir oyuncu ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 21 yaşındaki futbolcu Azad Toptik'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Berad Büyük   | 20.01.2021
Kasımpaşa'da bir oyuncu ile yollar ayrıldı

Istanbul

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Azad Toptik ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kasımpaşa'nın 2018-2019 sezonu devre arasında Stuttgart'ın rezerv takımından transfer ettiği Toptik, bugüne kadar 2'si Süper Lig, 5'i Türkiye Kupası olmak üzere 7 maçta süre aldı.

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