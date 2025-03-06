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Spor, Futbol

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa, yarın Sipay Bodrum FK'ye konuk olacak.

Emre Doğan  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak

İstanbul

Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik, 7 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, 32 puanla haftaya 11. sırada girdi. Son 3 haftada hanesine 1 puan yazdırabilen lacivert-beyazlı ekip, galibiyet özlemine Bodrum'da son vermeye çalışacak.

Portekizli teknik direktör Jose Morais'in göreve gelmesinin ardından toparlanan ve ligdeki son 4 maçında 8 puan toplayan Sipay Bodrum FK, çıkışını Kasımpaşa karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Trendyol Süper Lig'de oynadığı karşılaşmaların 6'sını kazanan, 6'sında berabere kalan ve 13'ünden mağlubiyetle ayrılan Bodrum FK, 24 puanla sıralamada 15. basamakta yer aldı.

Kasımpaşa'da tedavisine devam edilen Aytaç Kara ile kart cezalısı Yasin Özcan ve Mortadha Ben Ouanes, Bodrum FK'ye karşı forma giyemeyecek.

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