Trendyol Süper Lig'de heyecan 27. hafta maçlarıyla devam edecek

İstanbul
Haftanın açılış maçında Sipay Bodrum FK, yarın saat 20.30'da Grey Beton Bodrum Stadı'nda Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Şampiyonluk yarışında en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray, 9 Mart Pazar günü saat 20.30'da Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler ise haftayı maç yapmadan geçecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 27. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.30 Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa (Grey Beton Bodrum)
8 Mart Cumartesi:
13.30 Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.30 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Papara Park)
9 Mart Pazar:
13.30 Net Global Sivasspor-Göztepe (BG Grup 4 Eylül)
16.00 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Reeder Samsunspor-Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Gain Park)
10 Mart Pazartesi:
20.30 Beşiktaş-Gaziantep FK (Tüpraş)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.