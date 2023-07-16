Kasımpaşa, sol bek Tuncer Duhan Aksu'yu transfer etti

İstanbul
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki sol bek oyuncusuyla 3 yıllık anlaşmaya varıldı.
Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan Tuncer Duhan Aksu, 2017-2018 sezonunda İstanbulspor'a transfer olup, 6 sezon sarı-siyahlı kulübün formasını giymişti.
Tuncer Duhan Aksu, geçtiğimiz sezon İstanbulspor formasıyla 28'i Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 30 maçta sahaya çıktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.