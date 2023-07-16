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Spor, Futbol

Kasımpaşa, sol bek Tuncer Duhan Aksu'yu transfer etti

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, İstanbulspor ile sözleşmesi sona eren Tuncer Duhan Aksu'yu kadrosuna kattı.

Bozhan Memiş  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Kasımpaşa, sol bek Tuncer Duhan Aksu'yu transfer etti

İstanbul

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki sol bek oyuncusuyla 3 yıllık anlaşmaya varıldı.

Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan Tuncer Duhan Aksu, 2017-2018 sezonunda İstanbulspor'a transfer olup, 6 sezon sarı-siyahlı kulübün formasını giymişti.

Tuncer Duhan Aksu, geçtiğimiz sezon İstanbulspor formasıyla 28'i Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 30 maçta sahaya çıktı.

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