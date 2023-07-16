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Spor

Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası ve Milli Takım Belirleme Yarışları yapıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası ve Milli Takım Belirleme Yarışları sona erdi.

Mert Cantürk  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası ve Milli Takım Belirleme Yarışları yapıldı

Antalya

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Galip Dere Plajı'nda düzenlenen yarışların son gününde, kadınlar 10 bin metre serbestte Ece Yıldırım 2.00.15'lik derecesiyle birinci, Cemile Mira Abay da 2.08.14'le ikinci oldu.

Erkekler 10 bin metre serbest kategorisinde 1.50.56'lık dereceyle Seyit Burhaneddin Çobanoğlu birincilik, 1.54.14'le Arda Demir Hülagü ikinciliği elde etti.

Kadınlarda 3, erkeklerde 5 sporcunun yer aldığı yarışmayı 2'şer sporcu tamamlamayı başardı.

Dereceye giren sporculara madalyalarını Alanya Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ve Türkiye Yüzme Federasyonu yönetim kurulu üyeleri verdi.

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