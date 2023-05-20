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Spor, Futbol

Kasımpaşa sahasında tek golle kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

Emre Doğan  | 20.05.2023 - Güncelleme : 20.05.2023
Kasımpaşa sahasında tek golle kazandı Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA

İstanbul

Bu sonuçla 2'si üst üste olmak üzere 11. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 40'a çıkardı. Ligde 18. yenilgisini yaşayan İstanbulspor ise 35 puanda kaldı.

İlk yarı

8. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Eysseric'in ceza sahası içi sol çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Jensen gole izin vermedi. Eysseric, dönen topu bu kez içeri çevirdi. Koita'nın penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

33. dakikada gelişen İstanbulspor atağında Eze'nin ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta top direğin yanından az farkla auta gitti.

İki takımın da fazla pozisyona giremediği müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İkinci yarı

58. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in pasıyla ceza yayının gerisinde topla buluşan Yasin Özcan, Lokilo'yu çalımladıktan ve önünü boşalttıktan sonra sol ayağıyla şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak, kaleci Jensen'in kolunun altından filelerle buluştu: 1-0.

64. dakikada Hajradinovic'in sağdan ortasında Koita'nın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda kaleci Jensen gole izin vermedi.

88. dakikada İstanbulspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Lokilo'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan çıkardığı şutta top, kaleci Erdem Canpolat'tan döndü. 89. dakikada Duhan Aksu'nun soldan ortasında meşin yuvarlağı kontrol eden Guri'nin ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kale çizgisi önünde topa müdahale eden Djilobodji, gole izin vermedi.

Kasımpaşa, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

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