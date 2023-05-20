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Spor

Para milli okçular Avrupa Kupası'nda dünya rekoru kırdı

Para Okçuluk Avrupa Kupası'nın 1. ayağında Merve Nur Eroğlu ve Yağmur Şengül ikilisinden oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı, dünya rekoru kırdı.

Halil İbrahim Avşar  | 20.05.2023 - Güncelleme : 20.05.2023
Para milli okçular Avrupa Kupası'nda dünya rekoru kırdı

Ankara

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada, "Çekya'da devam eden Para Okçuluk Avrupa Kupası 1. ayak yarışmasında, Merve Nur Eroğlu ve Yağmur Şengül ikilisinden oluşan Klasik Yay Kadın Milli Takımı'mız, 1199 puanla hem Avrupa hem dünya rekoru kırdı. Sporcularımızı ve teknik ekibi kutluyor, başarıların devamını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.


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