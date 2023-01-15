Kasımpaşa sahasında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı

İstanbul
29. dakikada Eysseric’in ceza sahasına gönderdiği ortada topa uçarak kafa vurmak isteyen Shukurov, meşin yuvarlağa elle müdahale edince hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.
30. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Hadergjonaj geçti. Bu futbolcu topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi. 1-0
37. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hadergjonaj, son çizgiye inip ceza sahası içi sağ çaprazında bulunan Hajradinovic'e pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Batuhan gole engel oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
51. dakikada skora denge geldi. Ceza sahası dışı sol çaprazından kazanılan serbest atışta Ricci kale sahası içine ortaladı. Savunmadan önce topa dokunan Dresevic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
61. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Kazım'ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Fabio Borini, düzeltip plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağları yolladı ve takımını öne geçirdi. 1-2
81. Ricci'nin soldan kullandığı korner atışında ön direkte yükselen Shukurov kafayı vurdu, kaleci Erdem köşeye giden topu çelmeyi başardı.
90+10. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Savunmadan atılan uzun pasa yükselen Donk'un kafayla indirdiği topu Bahoken omzuyla düzetti ve ceza yayı üzerinden sert vurarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Hakem Çağdaş Altay pozisyonda elle oynama tespit ederken VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyip golü verdi. 2-2
Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.