Dolar
16.88
Euro
17.79
Altın
1,827.35
ETH/USDT
1,195.90
BTC/USDT
21,107.00
BIST 100
2,554.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Ağrı İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Kasımpaşa, Sadık Çiftpınar'ı transfer etti

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 25.06.2022
Kasımpaşa, Sadık Çiftpınar'ı transfer etti

İstanbul

Kasımpaşa Kulübü, savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ı transfer ettiklerini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Sadık Çiftpınar, sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmaris'teki yangının söndürülmesi için askeri helikopterler 201 sorti yaptı
KKTC'de yangından etkilenen bölgelere 1 milyon fidan desteği
Yangından kaçan yavru kuş ve köpeği alanda görevli sağlık ekipleri kurtardı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Türkiye'ye '1 milyon fidan desteği' teşekkürü
Zonguldak'ta hortum hasara neden oldu

Benzer haberler

Kasımpaşa, Sadık Çiftpınar'ı transfer etti

Kasımpaşa, Sadık Çiftpınar'ı transfer etti

Galatasaray 27 Haziran Pazartesi günü sezonu açacak

Beşiktaşlı futbolcu Emirhan İlkhan'ın hayali beş büyük ligde forma giymek

Trabzonspor Kulübü 51. Olağan Divan Genel Kurulu yapıldı

Trabzonspor Kulübü 51. Olağan Divan Genel Kurulu yapıldı
UEFA'dan hakem Melis Özçiğdem'e görev

UEFA'dan hakem Melis Özçiğdem'e görev
Fenerbahçe hazırlık maçında KF Tirana ile karşılaşacak

Fenerbahçe hazırlık maçında KF Tirana ile karşılaşacak