Kasımpaşa, Oğulcan Çağlayan'ı renklerine bağladı

İstanbul
Lacivert-beyazlı kulübün, orta sahada görev yapan 27 yaşındaki futbolcu ile imzaladığı sözleşme, Türkiye Futbol Federasyonunun bilgi sistemine işlendi.
Oğulcan Çağlayan, kariyerinde Gaziantepspor, Kayseri Erciyesspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Eyüpspor, Giresunspor, Pendikspor ve Gaziantep FK'nin formalarını giydi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.