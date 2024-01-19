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Spor, Futbol

Kasımpaşa, Oğulcan Çağlayan'ı renklerine bağladı

Kasımpaşa, Gaziantep FK'dan ayrılan futbolcu Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna dahil etti.

Ercan Çakar  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Kasımpaşa, Oğulcan Çağlayan'ı renklerine bağladı

İstanbul

Lacivert-beyazlı kulübün, orta sahada görev yapan 27 yaşındaki futbolcu ile imzaladığı sözleşme, Türkiye Futbol Federasyonunun bilgi sistemine işlendi.

Oğulcan Çağlayan, kariyerinde Gaziantepspor, Kayseri Erciyesspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Eyüpspor, Giresunspor, Pendikspor ve Gaziantep FK'nin formalarını giydi.

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