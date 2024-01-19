Dolar
30.19
Euro
32.84
Altın
2,030.85
ETH/USDT
2,490.00
BTC/USDT
41,456.00
BIST 100
7,945.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail polisi, cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa’da gitmek isteyen Filistinlilere kısıtlama getiriyor. Vadi el-Cevz mahallesinden yayındayız. Mescidi Aksa'da cuma namazı kılınıyor.
logo
Spor, Futbol

Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Muhittin Sandıkçı  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak

Rize

Alanya Oba Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, Ali Şansalan yönetecek.

Son hafta sahasında Yukatel Adana Demirspor'u 1-0 yenen Rize temsilcisi, 32 puan ile ligde 5. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da Asya Kupası nedeniyle ülkesinin milli takımında olan Alikulov ve sakatlığı bulunan Laine, kadroda yer alamayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sakatlanan Olawoyin'in ise kafileye dahil edileceği, oynayıp oynayamayacağına maç saatinde karar verileceği öğrenildi.

Son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamlayan takım, akşam saatlerinde özel uçakla Alanya'ya hareket edecek.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşma, 0-0 tamamlanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yarıyıl tatili için otobüs biletleri tükendi, ek seferler düzenlendi
Ümraniye'de çöken binaların olduğu bölgede güvenlik önlemleri devam ediyor
Anayasa Mahkemesi 2023'te yaklaşık 110 bin başvuruyu sonuçlandırdı
Akdağ Tabiat Parkı, Türkiye'nin 49. "milli parkı" oldu
Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesinin üzerinden 17 yıl geçti

Benzer haberler

Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak

Futbolda haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u konuk edecek

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u konuk edecek
Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor'a konuk olacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor'a konuk olacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet