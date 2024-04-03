Kasımpaşa, Mondihome Kayserispor'u 2-0 yendi

Kayseri
Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı RHG Enertürk Enerji Stadı'nda konuk etti.
İlk yarı
Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
9. dakikada savunmadan çıkmak isteyen Kayserispor'da Jeanvier'in paralel pasında araya giren Da Costa'nın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top direğin dibinden auta çıktı.
24. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Konuk ekibin sol taraftan kullandığı kornerde kale alanı önünde oluşan karambolde Da Costa, önünde kalan topu filelere gönderdi. Pozisyonda önce ofsayt kararı verildi. VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı: 0-1.
34. dakikada sağ kanattan Boa Morte'nin ortasında ceza sahası içerisinde Cardoso'nun kafayla indirdiği topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın şutunda, kaleci Gianniotis sağına uzanarak topu çeldi.
37. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Nazon, beş rakibini çalımladıktan sonra ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Kaleci Gianniotis topu kontrol etti.
38. dakikada Kayserispor 10 kişi kaldı. 29. dakikada bir sarı kart gören Kartal Kayra Yılmaz, bu pozisyondan 9 dakika sonra Kasımpaşa atağında eliyle topa müdahale ettiği gerekçesiyle ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
44. dakikada sağ kanattan Karimi'nin yerden gönderdiği pasta topla buluşan Boa Morte, uygun pozisyonda şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Kasımpaşa 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
56. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Konuk ekibin hızlı gelişen atağında, sol kanattan ceza sahasına giren Ben Ouanes'in pasında topla buluşan Hajradinovic'in çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak uzak köşeden filelere gitti: 0-2.
59. dakikada Kayserispor'un sağ taraftan kazandığı serbest atışta Mehdi Bourabia'nın ortasında altıpas üzerinde rakiplerinin arasından iyi yükselen Kolovetsios'un kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.
89. dakikada sol kanattan Mane'nin kullandığı serbest atışta arka direğe koşu yapan Jeanvier'in kafa vuruşunda, top auta gitti.
Karşılaşma, konuk ekip Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
"Bugün yensek büyük avantaj elde edecektik"
Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Kayserispor'da kulüp başkanı Ali Çamlı, takımının çok erken 10 kişi kaldığını söyledi.
Kasımpaşa'ya karşı iyi oyun sergileyemediklerini aktaran Çamlı, şunları kaydetti:
"Bugün iyi değildik. Olabilir. Her gün iyi olacaksınız diye bir şey yok. Bir de takımın çok erken 10 kişi kalması... Buna rağmen çocuklar iyi mücadele etti. Farklı bir şey olabilirdi. Kaçırdığımız pozisyonlar var. Futbolun içinde bunlar var, oluyor. Kazasız belasız tamamlandı benim için önemli olan o. Kayserispor'un önünde daha 7 maç var. Bu lig böyle bir şey. Bugün yensek büyük avantaj elde edecektik. Alttaki herkesin yenilmesi bir tarafa bizim yenmemiz gerekiyordu, olmadı. İnşallah bundan sonraki maçlara bakacağız. Ben hem Kasımpaşa'yı hem kendi takımımı tebrik ediyorum. Çocuklar centilmence, iyi niyetle mücadele etti. Kazanan Kasımpaşa oldu. Onlara da bizlere de başarılar diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.