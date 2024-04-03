Fenerbahçe zirve yarışında hata yapmadı

İstanbul
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor'u ağırladı.
Maçın 3. dakikasında orta alanda geniş boşluk yakalayan Zajc, topu rakip ceza sahası yakınlarına kadar sürdükten sonra aradan savunma arkasına kaçan Szymanski'yi gördü. Polonyalı oyuncunun kontrol ettikten sonra penaltı noktasının solunda sağ ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
6. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası dışında Szymanski'nin şutunda savunmaya çarpan top, sol çaprazda Tadic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
12. dakikada sağdan topla hareketlenen ve ceza sahası içine giren İrfan Can Kahveci'nin yerden yakın direğe şutunda, top yandan auta çıktı.
15. dakikada Szymanski'nin ceza sahası dışından sert şutunda, top direk dibinden dışarı gitti.
17. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücum yönünün solundan Zajc'ın kullandığı köşe vuruşunda altıpasta Mert Müldür'ün arkaya aşırdığı meşin yuvarlağı arka direkte Djiku boş kaleye ağlara gönderdi: 1-0.
25. dakikada Yukatel Adana Demirspor beraberliği buldu. Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın pas hatasında ceza sahası içinde araya giren Balotelli, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
27. dakikada soldan Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında ön direkte Szymanski'nin arkaya aşırdığı topun gelişine penaltı noktası civarında Dzeko'nun sol ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
37. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağdan İrfan Can'ın geliştirdiği atakta Szymanski'nin dokunamadığı top son olarak solda Tadic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasına çıkardığı topu Zajc, penaltı noktasındaki Dzeko ile buluşturdu. Tecrübeli santrforun dönerek şutunda meşin yuvarlak ikinci kez direkten oyun alanına geldi.
44. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza yayından sert vuruşunda, kaleci İrfan Can topu kontrol etti.
İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarı
48. dakikada Tadic'in soldan yerden sert pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin uzak direğe plasesinde, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
51. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin rakip yarı sahanın ortalarından hızlı kullandığı taç atışında savunma arkasına koşan Dzeko, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
53. dakikada ön alanda presle topu kapan Mohammadi'nin pasında ceza yayı üzerinden Yusuf Sarı'nın sert şutunda, İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
55. dakikada Tadic, şık bir hareketle rakibinden sıyrıldıktan sonra çizgide Ferdi'yi gördü. Ferdi'nin ceza sahası solundan dışarıya doğru çıkardığı topla ceza sahası çizgisi önünde buluşan Szymanski'nin kontrol ettikten sonra şutunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.
59. dakikada soldan Oosterwolde'nin ortasına kaleciden hemen önce altıpas üzerinde Zajc'ın dokunuşunda, top yandan dışarı çıktı.
66. dakikada Balotelli'nin ceza sahası hemen dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı tam köşeden kornere çeldi.
70. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Savunmadan rakip yarı sahaya atılan uzun topa yapılan pres sonucunda savunmanın da hatasıyla orta alanda topu kazanan Tadic'in uzak mesafeden kalecinin üstünden şutunda top ağlara gitti: 3-1.
80. dakikada Yukatel Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Hızlı gelişen atakta Emre Akbaba'nın pasında sağda topla buluşan Yusuf Sarı'nın yerden sert ortasında, arka direkte Barasi topu boş kaleye gönderdi: 3-2.
85. dakikada Fenerbahçe 4. golü buldu. Ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Szymanski'nin arka direğe sert ortasına altıpasın solunda iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-2.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-2 galip ayrıldı.
Yukatel Adana Demirspor engelini 4-2'lik skorla aşan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı takibini sürdürdü.
Galibiyet serisi 6 maça çıktı
İsmail Kartal'ın öğrencileri, ligdeki galibiyet serisini de 6'ya çıkardı.
Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-1, Kasımpaşa'yı sahasında 2-1, Atakaş Hatayspor'u rakip sahada 2-0, Siltaş Yapı Pendikspor'u taraftarının önünde 4-1 ve Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, Yukatel Adana Demirspor'u evinde 4-2 yenerek son 6 lig maçında hanesine 18 puan yazdırdı.
Fenerbahçe üst üste 7 iç saha maçında da gol yedi
Yukatel Adana Demirspor'u sahasında mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, kalesini ise savunamadı.
Ligde son olarak iç sahada oynadığı Galatasaray derbisinde kalesini gole kapatan sarı-lacivertli takım, bu maçın ardından çıktığı 7 iç saha karşılaşmasında rakiplerine gol şansı verdi.
Bu maçların 5'ini galibiyetle tamamlayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, 2 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı.
TÜMOSAN Konyaspor'u 7-1, MKE Ankaragücü'nü 2-1, Kasımpaşa'yı 2-1, Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 ve Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 mağlup eden Fenerbahçe; Yılport Samsunspor'la 1-1, Corendon Alanyaspor'la da 2-2 berabere kalmıştı.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan İrfan Can Eğribayat da bu sezon ilk kez bir lig maçında gol yedi. Sezonun ilk yarısında oynanan MKE Ankaragücü ve Yılport Samsunspor maçlarında rakip forvetlere geçit vermeyen İrfan Can Eğribayat, 25. dakikada Balotelli, 80. dakikada da Yusuf Barasi'nin gollerine engel olamadı.
Oosterwolde ve Szymanski cezalı duruma düştü
Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde ve Polonyalı oyuncu Sebastian Szymanski, Yukatel Adana Demirspor maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü.
Mücadelenin 64. dakikasında Milad Mohammadi'ye yaptığı hareket sonrasında sarı kartla cezalandırılan Jayden Oosterwolde, üst üste 4 lig maçında sarı kart gördü. Bu sezon ligde sekizinci sarı kartını gören Hollandalı oyuncu, 23. haftada iç sahada oynanan MKE Ankaragücü mücadelesinde takımını yalnız bırakmıştı.
28. haftada Atakaş Hatayspor, 29. haftada Siltaş Yapı Pendikspor ve 30. haftada Trabzonspor maçlarında sarı kart gören Oosterwolde, 31. haftada Yukatel Adana Demirspor karşısında da kart görerek, 32. haftada oynanacak VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesinde cezalı duruma düştü.
Karşılaşmanın 72. dakikasında Gravilon'a yaptığı hareket sonrasında kart gören Sebastian Szymanski de cezalı duruma düşen bir diğer oyuncu oldu. Teknik direktör İsmail Kartal'ın bu sezon ligde oynanan 31 maçta da şans verdiği Polonyalı futbolcu, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında takımını yalnız bırakarak ilk kez bir lig maçında oynayamayacak.
Szymanski ligin ilk yarısında RAMS Başakşehir ve VavaCars Fatih Karagümrük maçlarında, ikinci yarıda da Corendon Alanyaspor müsabakasında sarı kartla cezalandırılmıştı.
Edin Dzeko 4 maç sonra golle buluştu
Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko, Yukatel Adana Demirspor mücadelesinin 51. dakikasında kaydettiği golle 4 maç aradan sonra fileleri havalandırdı.
Ligde forma giydiği 30. mücadelede 19. kez gol sevinci yaşayan tecrübeli forvet, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'yi de geçmeyi başardı.
Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada attığı golün ardından 4 maçta suskun kalan Dzeko; Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor, Siltaş Yapı Pendikspor ve Trabzonspor maçlarında gol kaydedememişti. Dzeko, 4 maç sonra yeniden skor üretmeyi başardı.
Fenerbahçe bu sezon taç organizasyonuyla üçüncü golünü attı
Karşılaşmanın 51. dakikasında sağdan kazanılan taç atışını hızlı kullanan İrfan Can Kahveci, savunmanın arkasına sarkan Edin Dzeko'yu topla buluşturdu. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez yerden bir vuruşla topu ağlara yolladı. Bu gol, sarı-lacivertli takımın bu sezon taç atışı organizasyonuyla elde ettiği üçüncü gol oldu.
Twente ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off ilk maçının 74. dakikasında Tadic'in taç atışında solda topla buluşup ceza sahasına giren Dzeko, penaltı noktası üzerine hareketlenen İrfan Can Kahveci'yi golle buluşturan isim olmuştu.
Sarı-lacivertli ekip, ligin 16. haftasında iç sahada 7-1 kazandığı TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde de benzer bir gol kaydetti. Maçın 40. dakikasında kazanılan taç atışını İrfan Can Kahveci hızlı kullanarak savunmanın arkasına koşan Szymanski'yi topla buluşturmuş, bu futbolcu da ceza sahasına girip Dzeko'ya asist yaparak skorun 3-0 olmasını sağlamıştı.
Alexander Djiku en golcü sezonuna ulaştı
Yukatel Adana Demirspor karşısında 17. dakikada fileleri havalandırarak takımını öne geçiren Alexander Djiku, bu sezon ligde ikinci golünü kaydederken, lig maçlarında en fazla gol attığı sezona ulaştı.
Fransa'da sırasıyla Bastian, Caen ve Strasbourg formalarını giyen 29 yaşındaki futbolcu, bugüne kadar çıktığı lig maçlarında sezonda en fazla 1 kez gol sevinci yaşamıştı.
Profesyonel kariyerinde ilk golünü 2016-2017 sezonunda Bastia formasıyla Marsilya'ya atan Djiku, sezonu 1 golle tamamlamıştı.
2017-2018 sezonunda gol sevinci yaşayamayan Ganalı oyuncu, 2018-2019 sezonunda ise Caen formasıyla Nizza ağlarını havalandırmıştı.
2019-2020 sezonunda Strasbourg'a transfer olan Djiku, Reims'e attığı golle bu sezonu da boş geçmezken, 2020-2021 sezonunda ise takımına gol katkısı sağlayamadı.
2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında lig maçlarında birer kez gol atma başarısı gösteren Djiku, Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde attığı 2 golle kariyerinin en golcü sezonunu yaşadı.
Bu sezon ertelenen üçüncü hafta mücadelesinde RAMS Başakşehir filelerini havalandırarak ilk gol sevincini yaşayan Djiku, 25. haftadaki Corendon Alanyaspor ve 29. haftadaki Siltaş Yapı Pendikspor maçlarında da birer asist yaptı. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 4 gole etki etti.
İsmail Kartal: Ortaya koyduğumuz oyun gücümüzle, hak ederek galip geldik
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, mücadelenin ardından basın toplantısında, Adana Demirspor mücadelesine camia olarak yüksek motivasyonla çıktıklarını vurguladı.
Karşılaşmanın ilk yarım saatlik bölümünde sezonun en iyi futbolunu oynadıklarını dile getiren Kartal, "İlk yarıda 13 pozisyona girdik ama bir hatayla gol yiyip devreyi 1-1 bitirdik. Devre arasında oyunculara güçlü oyunumuzu sürdürmemiz gerektiğini söyledik. Ortaya koyduğumuz oyun gücümüzle, hak ederek galip geldik. Sonuçta bu akşam kazandığımız 3 puanla yola devam ediyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum." açıklamasını yaptı.
Süper Kupa müsabakasına 19 yaş altı takımıyla çıkılması kararı hakkında konuşan Kartal, şöyle devam etti:
"Başkanımız ve yöneticilerimiz Samandıra'ya gelip bizimle konuştu. Yaşananlar ortada. Maçın ertelenmesini istedik. Avrupa maçı oynayacağız. Tehir için zaman varken bizi sıkıştırıyorlar. Biz de başkan ve yöneticilerimizle yaptığımız toplantıda kendi düşüncelerimizi aktardık. Bundan sonraki kararları yöneticilerimiz alacak. Ne karar alırlarsa biz de onu uygulayacağız."
İsmail Kartal, 19 yaş altı takımını bu hafta çalıştırıp çalıştırmayacağıyla ilgili olarak da "Henüz net bir durum yok." cevabını verdi.
Fenerbahçe'de üçüncü dönemi olduğunu, göreve her geldiği dönemde çeşitli olaylarla karşılaştığını söyleyen Kartal, "Kriz yönete yönete, nasıl yöneteceğimi çok iyi öğrendim. Son 2, 3 günde önemli konular vardı, bu krizleri de yönettik. Oyuncuların hepsini bir araya toplayarak motivasyonu yükselttik. Bu akşam taraftarlarımıza, camiamıza takımın nasıl oynayabildiğini, güçlü oyundan taviz vermeden yola devam etmemiz gerektiğini anlattım. Bu akşam da çok güçlü oyunumuzu oynayarak yola devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"Krunic maça damga vurdu"
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a ceza verilmesiyle ilgili konuşan Kartal, "Normalde biz ceza almayı beklemiyorduk. Dünya basınında çıkan haberleri takip ediyorsunuz. İlk kez bizim ülkemizde böyle bir şey oluyor ve ne hikmetse bize karşı oluyor. Biz hiçbir oyuncumuzun ceza almasını beklemiyorken 2 futbolcumuza ceza verildi. Kulübümüzün itirazları sonrasında ne olacağını göreceğiz. Oyuncular da hayatlarında ilk kez böyle bir ceza durumuyla karşılaştıklarını, şaşkın olduklarını söyledi." diye konuştu.
Rade Krunic'in performansı hakkındaki soruyu da yanıtlayan Kartal, şunları söyledi:
"Krunic maça damga vurdu. Bu başlangıç, bundan sonrası da gelecek. Adaptasyon dönemi yaşıyordu. Milan'da farklı oynuyordu, burada futbol farklı. Burada biraz daha temas var. 2 haftadır antrenmanlarda yükselen bir performans vardı, bunu da değerlendirdik. Maça damga vurdu. Krunic'in bundan sonra da üzerine koyarak devam edeceğini düşünüyorum."
Son olarak takımdaki sakatlıklara değinen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sözlerini şu şekilde tamamladı:
"Antrenmanlarda, maçlarda sakatlıklar olabiliyor. Hiçbir antrenörün istemediği, bizi zorlayan bir durum. Bugün hesapladık, milli takımlara giden oyuncularımız 56 maça çıkmış. Futbolun içinde bunlar var. Biz de elimizdeki sağlıklı oyuncularla bir oyun planı oluşturup yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Sakatların Olympiakos maçına yetişeceklerini tahmin ediyoruz. Hatta Becao, Çağlar gibi isimleri bugün kadroya aldık. Diğer oyuncuların da yetişeceğini düşünüyorum. İrfan Can Kahveci kasığında bir ağrı olduğunu söyledi. Yarın yapılacak kontrollerde belli olacak. Çok büyük bir sakatlık olduğunu sanmıyorum. En azından sağlıklı bir oyuncumuzun sakatlanmadan elimizde kalmış olmasını umuyoruz."
Hikmet Karaman, basit goller yedikleri için mağlup olduklarını söyledi
Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Hikmet Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, mücadelenin tempolu geçtiğini belirtti.
Fenerbahçe'nin ilk yarım saatlik bölümde baskılı oynadığına dikkati çeken Karaman, "Bu bölümde bizim de çok top kaybımız vardı. 1-1'den sonra yediğimiz goller, kırılma noktaları vardı. 3-2'den sonra her an gol atabileceğimizi düşünüyorduk ama dördüncü golü yedik. Şimdi lige bir ara verilecek, bu arayı iyi değerlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Yenilen hatalı goller hakkında da konuşan Hikmet Karaman, şöyle devam etti:
"Özellikle gol yediğinde bu kadar basit gol yemeyeceksin. Bu, takımı da demoralize ediyor, kaleciyi de. Faul atışındaki topu çok rahatlıkla alabilecek bir kaleciydi. Aklı yediği golde olduğu için golü yedi. Nani atsa durum 4-3 olacaktı. Diğer kalecimiz devam etseydi farklı da olabilirdi, belki o da gol yiyebilirdi. Şampiyonluğa oynayan Galatasaray ve Fenerbahçe'yle arada büyük fark var. Bu yüzden basit hatalar yapmamak gerekiyor. Oyunun genelinde iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum."
Fenerbahçe'nin dün gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurulun sarı-lacivertli futbolcuları pozitif etkilediğinin altını çizen Hikmet Karaman, özellikle Dzeko ve Tadic'in önceki maçlara göre çok daha etkili ve iyi oynadıklarını dile getirdi.
Karaman son olarak Oosterwolde'nin sarı kart gördüğü pozisyonun penaltı olup olmadığıyla ilgili görüşünün sorulmasına şu cevabı verdi:
"Pozisyonu tekrar izleme şansım olmadı. VAR'ın başında bir sürü adam var, pozisyon içeride mi, dışarıda mı onlar doğru karar verecek. Bana göre hakemleri tartışırken esas tartışılması gereken VAR'ın başındakiler. O pozisyonda frikik atışını da çok iyi kullandık ama kaleci İrfan Can Eğribayat çok iyi çıkardı. İrfan o topu çıkardı ama bizim yediğimiz gollere bakınca, skorun etkilendiğini görüyoruz."
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