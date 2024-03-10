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Spor, Futbol

Kasımpaşa, İstanbulspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa, deplasmandan 3 puanla ayrıldı.

Can Öcal  | 10.03.2024 - Güncelleme : 10.03.2024
Kasımpaşa, İstanbulspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti

İstanbul

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa, İstanbulspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

25. dakikada İstanbulspor öne geçti. Eslem Öztürk'ün pasında sol kanatta topla buluşan Jackson, içeriye orta açtı. Loshaj, penaltı noktası civarından kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-0.

35. dakikada Winck'in ara pasında ceza sahasına hareketlenen Hajradinovic, içeriye doğru topu aktardı. Altıpas çizgisi önündeki Da Costa'nın şutunda, kaleci Alp meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

38. dakikada Aytaç Kara'nın pas hatasında meşin yuvarlağı kapan Emrehan Gedikli, ceza sahasına kadar topu sürdükten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı ve şutunu çekti. Emrehan'ın zayıf vuruşunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu.

Müsabakanın ilk yarısı, İstanbulspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarı

48. dakikada Rochinha'nın ortasında Okan Erdoğan, ceza sahası içinde meşin yuvarlağa müdahale etti. Seken topu yine önünde bulan Rochinha'nın şutunda kaleci Alp Arda, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

53. dakikada Kasımpaşa, beraberliği yakaladı. Hajradinovic'in ara pasında savunma arkasına sarkan Da Costa, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

71. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruştan gelen topa penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Ben Ouanes, kafa şutuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

78. dakikada Hajradinovic'in ara pasında topla buluşan Ben Ouanes, ceza sahası içi sol çaprazından şut çekti. Kaleci Alp Arda, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Müsabaka, konuk ekibin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

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