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Spor

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası final yarışlarıyla sona erdi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğini yaptığı Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası İstikbal SNX Türkiye etabı tamamlandı.

Sercan Küçükşahin  | 10.03.2024 - Güncelleme : 10.03.2024
Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası final yarışlarıyla sona erdi Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen organizasyon için Tekir Kapı'da hazırlanan 870 metre uzunluğundaki pistte Türkiye, Norveç, İsveç, Fransa ve İtalya'nın aralarında olduğu 8 ülkeden 16 sporcu yarıştı.

İki tur halinde yapılan müsabaka sonucunda Norveçli Magnus Reiten birinci, ABD'li Jesse Kirchmeyer ikinci ve Avusturyalı Elias Bacher üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini düzenlenen törenle Kayseri Valisi Gökmen Çiçek verdi.

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