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Spor, Futbol

Kasımpaşa, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi.

Selçuk Kılıç  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
Kasımpaşa, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi Fotoğraf: Seyit Ahmet Eksik/AA

Trabzon

13. dakikada sağ taraftan Visca'nın ortasında, arka direkte Eren Elmalı'nın gelişine vuruşunda, kaleci Ali Emre Yanar açıyı kapatarak direk dibinden topu kornere gönderdi.

19. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bardhi'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Enis Destan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Ali Emre Yanar'ın solundan filelere gönderdi: 1-0

23. dakikada Fall'ın sağdan ortasında ceza alanı sol çaprazında Ben Ouanes'in sert şutunda, top üsten auta gitti.

44. dakikada Fountas'ın soldan ortasında yakın mesafeden Visca'nın sert şutunda, yerden seken meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

47. dakikada Kasımpaşa, beraberliği sağladı. Hajradinovic'in pasında, ceza alanına giren Aytaç Kara'nın şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelerle buluştu: 1-1

50. dakikada Mendy'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Visca'nın sert şutunda, kaleci Ali Emre Yanar yatarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

55. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Fall'ın yerden içeriye çıkardığı topa Eren Elmalı, elle müdahale etti. Devam eden oyunun ardından Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu inceleyen Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını gösterdi.

58. dakikada Hajradinovic kullandığı penaltı atışında, topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sol köşesinden filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

62. dakikada Bardhi'nin ceza alanı sağ tarafından kullandığı serbest atışta, kaleci Ali Emre Yanar topu kornere gönderdi.

66. dakikada Berat Özdemir'in kaptığı top ile buluşarak ceza alanına hareketlenen Enis Destan'ın şutunda, kaleci Ali Emre Yanar'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direğe çarparak kornere çıktı.

75. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Ben Ouanes'in soldan ortasında yakın mesafeden Da Costa, kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 1-3

86. dakikada ceza alanı dışından Aytaç Kara'nın şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sol tarafına doğru yatarak topu çeldi.

90+1. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Bardhi'nin şutunda kaleci Ali Emre Yanar'ın çeldiği top Poyraz Efe Yıldırım'ın önüne düştü. Bu oyuncu da altıpas içinde dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-3

Kasımpaşa karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

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