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Spor, Futbol

Kasımpaşa deplasmanda Samsunspor’u 2-0 mağlup etti

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor'u 2-0 yendi.

İlyas Gün  | 29.03.2025 - Güncelleme : 29.03.2025
Kasımpaşa deplasmanda Samsunspor’u 2-0 mağlup etti Fotoğraf: Erkut Kargın/AA

Samsun

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Reeder Samsunspor ile Kasımpaşa, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaştı. 

İlk yarı

25. dakikada Samsunspor'un geliştirdiği atakta ceza sahası içinde sol çaprazında topla buluşan Dimata'nın sert şutunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı yatarak bloke etti.

37. dakikada ev sahibi takımın sol çaprazdan atağında topla ceza sahası içine giren Emre Kılınç'ın aşırtma vuruşunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Gianniotis arka direkte son anda uzaklaştırdı.

45. dakikada Yunus Emre Çift'in hatalı geri pasında ceza sahası içinde Da Costa bir anda kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Okan'ı çalımlayan Da Costa, ayağı kayıp yere düşünce takımını mutlak bir golden etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci yarı

50. dakikada Samsunspor atağında Dimata'nın ceza sahası sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Gianniotis son anda topu kornere çeldi.

62. dakikada ev sahibi takımın sağ çaprazdan kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasına iyi yükselen Van Drongelen'in kafa vuruşunda, kaleci Gianniotis topu iki hamlede kontrol etti.

69. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Ani gelişen misafir takımın atağında Hajradinovic'in ceza saha dışından şutunda kaleci Okan Kocuk'tan dönen top Fall'un önünde kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

80. dakikada Kasımpaşa skoru 2-0 yaptı. Ben Ouanes'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Da Costa, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Bu pozisyonda önce ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz sayan hakem Zorbay Küçük, VAR incelemesinin ardından gol kararı verdi.

Kasımpaşa, müsabakayı 2-0 kazandı.

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