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Spor, Futbol

Kasımpaşa, Alanyaspor deplasmanından 3 puanla dönüyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Mert Cantürk, Mustafa Kurt  | 20.10.2024 - Güncelleme : 20.10.2024
Kasımpaşa, Alanyaspor deplasmanından 3 puanla dönüyor Fotoğraf: Mustafa Kurt - AA

Antalya

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa'yı ağırladı.

Maçın 2. dakikasında Kasımpaşa öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Gökhan Gül'ün ceza sahası içerisine yerden pasında topu kontrol eden Ben Ouanes'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

8. dakikada savunmadan Fatih Aksoy'un uzun pasında topla buluşan Augusto, hızla ceza sahasına girip şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

34. dakikada Kasımpaşa farkı ikiye çıkardı. Sol taraftan Cafu'nun kullandığı kornerde kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın uzaklaştırmak istediği top, Brekalo'nun önünde kaldı. Düzgün bir vuruş yapan bu oyuncu, topu filelere gönderdi: 0-2.

Müsabakanın ilk yarısı, Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

57. dakikada Kasımpaşa'nın merkezden geliştirdiği atakta Ouanes'in pasında savunma arkasında topla buluşan Costa'nın vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, gole izin vermedi.

66. dakikada Alanyaspor karşılaşmadaki tek golünü attı. Sağ kanattan gelişen atakta Balkovec'in arka direğe ortasında Aliti'nin kafayla indirdiği topa düzgün bir vuruş yapan Cordova meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2

68. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Balkovec'in ortasına iyi yükselen Cordova'nın kafa vuruşunda kaleci Gianniotis topu kornere çeldi.

84. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Yasin Özcan'ın ceza sahasına ortasında Fall'ın gelişine vurduğu şutta topu kaleci Ertuğrul Taşkıran kornere gönderdi.

Mücadele Kasımpaşa'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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