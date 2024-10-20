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Bölgedeki son duruma ilişkin Beyrut'tan yayındayız Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe, Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho basın toplantısında konuştu. –VTR-
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Spor, Futbol

Fenerbahçe 9. haftayı 1 puanla kapattı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Samsunspor-Fenerbahçe maçı, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

İlyas Gün  | 20.10.2024 - Güncelleme : 20.10.2024
Fenerbahçe 9. haftayı 1 puanla kapattı Fotoğraf: Veysel Altun - AA

Samsun

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'a konuk oldu.

24. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Kostic'in kullandığı taç atışında defansın uzaklaştıramadığı top ceza sahası içindeki Tadic'in önünde kaldı. Bu futbolcu, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk'un ellerinin arasından ağlara gönderdi: 1-0.

30. dakikada Bola'nın sağ çaprazdan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Holse'nin arka direğe doğru şutunda kaleci Livakovic, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

38. dakika Tadic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mert Müldür'ün yerden sert şutunda kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinde yatarak bloke etti.

Müsabakanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

49. dakikada Samsunsspor 1-1 eşitliği yakaladı. Emre Kılınç'ın sağ çaprazdan pasında ceza saha içinde topla buluşan Holse, meşin yuvarlağı kaleci Livakovic'in yanından ağlara gönderdi. 1-1.

62. dakikada Fenerbahçe 2-1 öne geçti. Sarı-lacivertli takımın sağ taraftan atağında Tadic'in pasında topla buluşan Maximin, 2 futbolcudan sıyrıldıktan sonra ceza sahası içine girer girmez yerden sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'un tuttuğu köşeden filelerle buluştu.

65. dakikada Tadic'in pasında ceza saha çizgisi üzerinden Szymanski'nin yerden sert şutunda top az farkla direğin yanından auta gitti.

83. dakikada Moundilmadji'nin pasında topla buluşan Ntcham'ın yerden sert şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

85. dakikada Samsunspor defansının uzaklaştıramadığı top ceza sahası içindeki En-Nesyri'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

88. dakikada kırmızı-beyazlı takım beraberliği yakaladı. Laura'nın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Soner Aydoğdu, yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı.

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