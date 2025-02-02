Dolar
35.84
Euro
37.15
Altın
2,800.34
ETH/USDT
3,093.30
BTC/USDT
99,144.00
BIST 100
10,004.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Kasımpaşa, Adana deplasmanında 5 golle kazandı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Adana Demirspor'u 5-3 yendi.

Koray Kılıç  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
Kasımpaşa, Adana deplasmanında 5 golle kazandı Fotoğraf: Eren Bozkurt - AA

Adana

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'a konuk oldu.

Maçın 6. dakikasında Adana Demirspor'un sağ kanattan kullandığı kornerde savunmanın sektirdiği topu önünde bulan Alioui'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

13. dakikada ev sahibi ekibin sol kanattan paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Alioui topu ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktası civarında topa yükselen Tolga Kalender'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu : 1-0

16. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topu savunma uzaklaştırdı. Sağ kanattaki Hajradinovic'in arka direğe ortasında Winck topu içeri çevirdi, Fall'ın altıpasta yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1

39. dakikada Semih Güler'in savunma arkasına attığı uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Ali Yavuz Kol'un ceza sahasında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleciden döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarı

57. dakikada Alioui sol kanattan korner atışını Ali Yavuz Kol ile paslaşarak kullandı. Ali Yavuz'un pasında ceza sahasına hareketlenen Alioui'nin düzgün şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

69. dakikada sağ kanattan Winck'in yaptığı ortada ceza sahasında topu indiren Aytaç Kara'nın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

71. dakikada ceza sahasında topla buluşan Fall, kaleci Deniz Eren Dönmezer'in müdahalesiyle yerde kalınca maçın hakemi Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. 73. dakikada penaltıyı kullanan Hajradinovic, topla kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımına beraberliği getirdi: 2-2

75. dakikada Hajradinovic'in sol kanattan yaptığı ortada Aytaç Kara ceza sahasında tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-3

79. dakikada Aytaç Kara'nın savunma arkasına pasında topla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kalan Can Keleş'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-4

81. dakikada Winck'in pasında sağ kanatta topla buluşan Can Keleş topu yerden ceza sahasına çevirdi. Topla buluşan Fall'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-5

88. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Aimbetov'un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-5

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 5-3 üstünlüğüyle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Özdemir Bayraktar Ödülleri sahiplerini buldu
TCG Kemalreis ve TCG Salihreis fırkateynleri Doğu Akdeniz'de eğitim yaptı
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Ümraniye'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 minibüs şoförüne para cezası uygulandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Asrın Birlikteliği ile Asrın İnşa Seferberliği" paylaşımı

Benzer haberler

Alvaro Morata, Galatasaray için İstanbul'a geldi

Alvaro Morata, Galatasaray için İstanbul'a geldi

Tottenham, Lens'tan Avusturyalı stoper Kevin Danso'yu renklerine bağladı

Kasımpaşa, Adana deplasmanında 5 golle kazandı

Galatasaray, Alvaro Morata ile görüşmelere başlandığını duyurdu

Galatasaray, Alvaro Morata ile görüşmelere başlandığını duyurdu
Trabzonspor'un deplasman kabusu sürüyor

Trabzonspor'un deplasman kabusu sürüyor
Kadınlar 1. Lig'in en golcü takımı Giresun Sanayispor'da hedef Süper Lig

Kadınlar 1. Lig'in en golcü takımı Giresun Sanayispor'da hedef Süper Lig
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet