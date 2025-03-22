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Spor, Futbol

Kaan Ayhan, milli takımın aday kadrosundan çıkarıldı

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ikinci maçında yarın Macaristan ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda Kaan Ayhan aday kadrodan çıkarıldı.

Süha Gür  | 22.03.2025 - Güncelleme : 22.03.2025
Kaan Ayhan, milli takımın aday kadrosundan çıkarıldı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Macaristan ile yapılan ilk maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kaan Ayhan'ın tedavisinin rövanş karşılaşmasına yetişmeyeceği tespit edildiğinden, milli futbolcumuz aday kadrodan çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.

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