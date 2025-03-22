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Spor, Futbol

Fenerbahçeli futbolcu Dzeko'nun burnunda kırık tespit edildi

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli milli futbolcusu Edin Dzeko'nun burnunda kırık tespit edildi.

Süha Gür  | 22.03.2025 - Güncelleme : 22.03.2025
Fenerbahçeli futbolcu Dzeko'nun burnunda kırık tespit edildi

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, milli takımında bulunan Dzeko'nun burnundaki kırık nedeniyle 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kıbrıs Rum Kesimi ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Tecrübeli futbolcu, salı günü İstanbul'a gelecek ve kulüp doktorları tarafından kontrol edilecek.

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