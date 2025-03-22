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UEFA'dan hakem Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, yarın İrlanda Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş müsabakasını yönetecek.

Süha Gür  | 22.03.2025 - Güncelleme : 22.03.2025
UEFA'dan hakem Halil Umut Meler'e görev

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İrlanda'nın Dublin şehrindeki Aviva Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.

VAR görevini Hollanda Futbol Federasyonundan Dennis Johan Higler, AVAR görevini ise yine aynı federasyondan Ingmar Oostrom üstlenecek.

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