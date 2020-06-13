Euro
7.72
Dolar
6.83
BIST 100
109,508.40
Altın
1,738.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Juventus İtalya Kupası'nda finale yükseldi

Futbolda İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Juventus, Milan ile 0-0 berabere kalırken, ilk maçtaki skor avantajıyla finale yükseldi.

Barış Seçkin   | 13.06.2020
Juventus İtalya Kupası'nda finale yükseldi

Roma

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından bu yana futbol maçları oynanmayan İtalya’da, 3 ay aradan sonra ilk profesyonel futbol müsabakası oynandı. 


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Milano'da şubat ayında oynanan ve 1-1 biten ilk maçın rövanşında Juventus, Torino’daki Allianz Stadı’nda Milan’ı konuk etti.

Kovid-19 yönelik tedbirler çerçevesinde seyircisiz, boş tribünlere karşı oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, peş peşe hücumlarla Milan’ı baskı altına aldı.

15. dakikada VAR uyarısıyla penaltı kazanan Juventus’ta Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, penaltı atışında topu direğe nişanlayınca önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

Penaltıdan bir dakika sonra Milanlı Ante Rebic, rakibine yaptığı tehlikeli hareket nedeniyle direkt kırmızı kart görerek, kırmızı-siyahlı takımı 10 kişi bıraktı.

Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da gol sesi çıkmayınca maç 0-0 sonuçlandı. Bu sonuçla Juventus, ilk maçta deplasmanda attığı golün sağladığı avantajla finale yükselen taraf oldu.

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 90 dakika mücadele etti.

Bu arada, karşılaşma öncesi her iki takım da sahaya ırkçılık karşıtı t-shirtlerle çıktı. Milan, "Siyahların hayatı değerlidir" yazılı t-shirt giyerken, Juventus da "Irkçılığa hayır" yazılı t-shirtlerle çıktı.

Maç öncesinde Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenler ve tüm sağlık çalışanlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kupa yarı finalinin diğer ayağında Napoli, Inter’i konuk edecek. İki takım arasındaki ilk maçı Napoli, deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya dünyada Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ikinci ülke
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
ABD'deki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 4 Temmuz'a kadar 130 bini bulması bekleniyor
Kovid-19'u yenen 17 günlük bebek ile anne ve babası alkışlarla taburcu edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Juventus İtalya Kupası'nda finale yükseldi

Juventus İtalya Kupası'nda finale yükseldi

Merih Demiral'dan 5 Haziran Dünya Çevre günü mesajı

İtalya Kupası maçlarının tarihleri belli oldu

İtalya Serie A'da maç takvimi belli oldu

İtalya Serie A'da maç takvimi belli oldu