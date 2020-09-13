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Spor, Futbol

Josef de Souza Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, İstanbul'a geldi.

Süha Gür   | 13.09.2020
Josef de Souza Beşiktaş için İstanbul'da Fotoğraf: İzzet Taşkıran/AA

İstanbul

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.

Türkiye'de daha önce Fenerbahçe forması da giyen 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İstanbul benim ikinci evim. Buraya yeniden döndüğüm için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Josef, daha sonra kendisini bekleyen özel araçla alandan ayrıldı.


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