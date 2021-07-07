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Spor, Futbol

İtalyan forvet Mario Balotelli Adana Demirspor'da

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, İtalyan forvet Mario Balotelli'yi transfer ettiğini açıkladı.

İbrahim Erikan   | 07.07.2021
İtalyan forvet Mario Balotelli Adana Demirspor'da

Adana

Adana Demirsporun Twitter hesabından yapılan açıklamada, 30 yaşındaki forvet ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Adana Demirspor'umuzun tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir transfer gerçekleşti. Dünya yıldızı Mario Balotelli, takımımızla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. 'Süper Mario' gollerini artık mavi-lacivertli forma için atacak." ifadelerine yer verildi.


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