İtalyan forvet Mario Balotelli Adana Demirspor'da

Adana
Adana Demirsporun Twitter hesabından yapılan açıklamada, 30 yaşındaki forvet ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Adana Demirspor'umuzun tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir transfer gerçekleşti. Dünya yıldızı Mario Balotelli, takımımızla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. 'Süper Mario' gollerini artık mavi-lacivertli forma için atacak." ifadelerine yer verildi.
Tarih: 7 Temmuz 2021 Çarşamba— Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 7, 2021
Bugün Adana Demirspor’umuzun tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir transfer gerçekleşti. Dünya Yıldızı Mario #Balotelli takımımızla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Süper Mario gollerini artık mavi–lacivertli forma için atacak.🔥#İkiDeli pic.twitter.com/awkNqMdoB0
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