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Djokovic ve Shapovalov Wimbledon'da yarı finale çıktı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile 10 numaralı seribaşı Denis Shapovalov, yarı finale yükseldi.

Yunus Kaymaz   | 07.07.2021
Djokovic ve Shapovalov Wimbledon'da yarı finale çıktı

İstanbul

Başkent Londra'da düzenlenen turnuvanın tek erkekler çeyrek final maçında Sırp tenisçi Djokovic, Merkez Kort'ta dünya klasmanında 48. sırada yer alan Macar Marton Fucsovics ile karşılaştı.

Turnuvada 5 şampiyonluğu bulunan Djokovic, 4 kez servis kırdığı mücadeleyi 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Günün diğer çeyrek final maçında ise 10 numaralı seribaşı Kanadalı Denis Shapovalov ile 25 numaralı seribaşı Rus Karen Khachanov karşı karşıya geldi.

Shapovalov, rakibini 6-4, 3-6, 5-7, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 3-2 yendi ve kariyerinde ilk kez grand slam yarı finaline çıktı.

Kanadalı tenisçi, yarı finalde dünya 1 numarası Djokovic ile eşleşti.

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