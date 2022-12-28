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Spor, Futbol

İstanbulspor, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında İstanbulspor, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

Ercan Çakar   | 28.12.2022
İstanbulspor, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

İstanbul

13. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında Ben Ouanes'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

17. dakikada Koita'nın sağdan yaptığı ortada, ön direkte Fall'ın vuruşunda kaleci Jensen topu kornere çeldi.

26. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Ben Ouanes'in soldan ortasında, ceza sahasında Koita'nın kaleciden önce hamlede bulunduğu top uygun durumdaki Petretta'nın önünde kaldı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

29. dakikada İstanbulspor skoru 1-1 yaptı. Muammer Sarıkaya'nın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Ethemi, yaptığı düzgün vuruşla topu uzak köşeden filelerle buluşturdu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

74. dakikada ara pasıyla kale sahasının sağ çaprazında topla buluşan Emir Kaan Gültekin'in şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı çıkartarak gole izin vermedi.

78. dakikada İstanbulspor ikinci golü buldu. Ethemi'nin sağdan kullandığı serbest vuruş sonrası ceza sahasında oluşan karambolde Emir Kaan Gültekin'in kafa vuruşunda, top kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü. Emir Kaan, yakın mesafeden yaptığı ikinci vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1

90+6. dakikada Ethemi'nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Muammer Sarıkaya'nın şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

İstanbulspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı ve 7 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

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