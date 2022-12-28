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Spor, Futbol

Alanyaspor evinde kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Corendon Alanyaspor, Yukatel Kayserispor'u 3-1 yendi.

Mustafa Kurt, Mert Cantürk   | 28.12.2022
Alanyaspor evinde kazandı Fotoğraf: Mustafa Kurt/AA

Antalya

2. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Candeias'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

16. dakikada Kayserispor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Gökhan Sazdağı'nın ara pasında topla buluşan Emrah Başsan'ın şutunda, kaleci Runnarsson meşin yuvarlağı önledi.

21. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Lumsaba'nın ortasında defanstan seken topa düzgün bir vuruş yapan Ahmed Hassan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

36. dakikada Alanyaspor iki farklı üstünlüğü yakaladı. Kaleci Runnarsson'un uzun pasında topla buluşan Yusuf Özdemir, kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

47. dakikada Kayserispor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Ali Karimi'nin ortasında topla buluşan Gavranovic'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

59. dakikada Kayserispor farkı bire indirdi. Soldan gelişen atakta Ramazan Civelek'in pasında cezası dışından düzgün bir vuruş yapan Ali Karimi topu ağlarla buluşturdu: 2-1

70. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karacan ceza sahasında yapılan müdahale sonrası yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Eduardo'nun vuruşunda, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı çeldi ama VAR sonrası atışın tekrarına karar verildi.

72. dakikada bu sefer penaltı atışını kullanan Efecan Karaca, topu ağlara gönderdi: 3-1

79. dakikada Kayserispor'un sağ kanattan kullandığı kornerde Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda, kaleci Runarsson meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmayı Alanyaspor 3-1 kazandı.

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