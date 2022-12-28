Dolar
18.72
Euro
19.90
Altın
1,806.68
ETH/USDT
1,196.40
BTC/USDT
16,650.00
BIST 100
5,345.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’da “Platin Global Ödülleri 2022” programında konuşuyor.
logo
Spor, Basketbol

Basketbolda 28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kazandı

Basketbolda 28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, Fenerbahçe Alagöz Holding'i 84-78 yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kazandı.

Erkan Tiryaki   | 28.12.2022
Basketbolda 28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kazandı

Ankara

Basketbolda 28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Alagöz Holding'i 84-78 yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kazandı.

Geçtiğimiz yıl Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Alagöz Holding ile Türkiye Kupası şampiyonu ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Ankara Spor Salonu'nda en büyük kupayı kazanmak için karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya Fenerbahçe Alagöz Holding hem hücumda hem de savunmada iyi başladı ve Meesseman'ın skorer oyunuyla ilk 4 dakikayı 13-5 önde geçti. Sarı-lacivertli takım Şerife Alperi Onar'ın basketleriyle ilk çeyreği 23-18 üstün bitirdi.

İkinci çeyreğe 7-0'lık seriyle başlayan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 12. dakikada maçta ilk kez öne geçti: 23-25. Meesseman'ın üst üste basketleriyle rakibine 7-0'lık seriyle karşılık vererek üstünlüğü 14. dakikada tekrar ele alan (30-25) Fenerbahçe Alagöz Holding, soyunma odasına da 42-39 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin başında iki takım da hücumda sayı bulmakta zorlandı. Boyalı alandan sayılar bulan Mersin temsilcisi, 26. dakikada öne geçti: 48-50. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, dış şutlardan kaydettiği sayılarla final periyoduna 58-56 üstün girdi.

Son çeyreğe takımlar 3 sayılık basketlerle başladı. İki takımın da potaya giderek bulduğu boyalı alan sayılarıyla son 5 dakikaya 69-69'luk eşitlikle girildi. Gray'in etkili hücum performansıyla Mersin ekibi 38. dakika içinde 7 sayılık üstünlük yakaladı: 73-80. Kalan bölümde hata yapmayan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, maçı 84-78 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik arıza
Bolu Dağı'nda sis ve hafif sağanak etkili oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT düzenlemesini açıkladı
Türkiye-Rusya-Suriye Savunma Bakanları ve istihbarat başkanları Moskova'da bir araya geldi
İBB Başkanı İmamoğlu'na verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı

Benzer haberler

Basketbolda 28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kazandı

Basketbolda 28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kazandı

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv deplasmanında

NBA'de Luka Doncic 60 sayılık "triple-double" ile tarihe geçti

NBA'de gecenin en güzel 10 hareketinden 2'si Alperen Şengün'den

NBA'de gecenin en güzel 10 hareketinden 2'si Alperen Şengün'den
Kadın basketbolunda en büyük kupa sahibini buluyor

Kadın basketbolunda en büyük kupa sahibini buluyor
NBA Doğu Konferansı'nın zirvesinde Celtics, Bucks'ı yendi

NBA Doğu Konferansı'nın zirvesinde Celtics, Bucks'ı yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet