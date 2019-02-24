Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.03
Dolar
5.32
BIST 100
103,185.70
Altın
1,327.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Futbol

İngiltere Lig Kupası Manchester City'nin

Finalde normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta Chelsea'ye penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayan Manchester City, art arda ikinci kez kupanın sahibi oldu.

Mutlu Demirtaştan  | 24.02.2019
İngiltere Lig Kupası Manchester City'nin

Istanbul

İngiltere Lig Kupası finalinde normal süresi ve uzatmaları golsüz biten maçta Chelsea'ye penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayan Manchester City, kupayı müzesine götürdü.

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan finalin 90 dakikalık normal süresi ve uzatma devreleri golsüz sona erdi.

Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Manchester City, üst üste ikinci, tarihinde 6. kez İngiltere Lig Kupası'nın sahibi oldu.

Öte yandan, ikinci uzatma devresinin son dakikalarında Chelsea'de teknik direktör Maurizio Sarri ile İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga arasında yaşanan gerginlik maça damga vurdu. Sarri, Kepa'nın geçirdiği sakatlığın ardından yedek kaleci Willy Caballero'yu oyuna almak isterken İspanyol file bekçisi ise oyundan çıkmayı reddetti. Caballero, bir süre kenarda beklemesine rağmen maça giremedi. Kepa'nın oyundan çıkmamasına sinirlenen Sarri ise maç bitmemesine rağmen soyunma odasına doğru yöneldi ancak daha sonra sahaya döndü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Venezuela'yı 'işgal stratejisinde' kritik gün
Batı'da imajı bozulan MbS Asya’ya yöneldi
Asya’nın diplomasi merkezi: Kazakistan
Avusturya’da bir cinayet ve PKK
Soçi’ye karşı Varşova: 'Kuzey Cephesine' karşı 'Güney Cephesi'

Benzer haberler

Manchester City Laporte'nin sözleşmesini uzattı

Manchester City Laporte'nin sözleşmesini uzattı

Atletico Madrid ve Manchester City tur için avantaj yakaladı

İlkay'a göre turun favorisi Manchester City

Manchester City kupada çeyrek finalde

Manchester City kupada çeyrek finalde
Manchester City'den Chelsea'ye gol yağmuru

Manchester City'den Chelsea'ye gol yağmuru