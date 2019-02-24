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Futbol

Trabzonspor'da yönetim, futbol takımıyla yemekte buluştu

Trabzonspor'da yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular, İstanbul'da düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Duygu Avunduk  | 24.02.2019
Trabzonspor'da yönetim, futbol takımıyla yemekte buluştu

Trabzon

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'la oynayacağı çeyrek final rövanş maçı için İstanbul'da kampta bulunan Karadeniz ekibinin, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle akşam yemeğinde bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, başkan Ağaoğlu'nun yanı sıra başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, yönetim kurulu üyeleri Özer Bayraktar, Tuncay Uzunal ve Eda Lermi Zorer'in de katıldığı yemekte, teknik ekip ve futbolcuların da hazır bulunduğu kaydedildi.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen yemekte Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin, 26 Şubat Salı günü oynanacak Ümraniyespor maçı öncesi tüm futbolculara ve teknik heyete başarılar dilediği aktarıldı.

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