Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.03
Dolar
5.32
BIST 100
103,185.70
Altın
1,328.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Fenerbahçe'yle oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Erkan Tiryaki  | 24.02.2019
Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı

İstanbul

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Fenerbahçe'yle oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas ve pres çalışmalarıyla devam eden antrenmanın, tam sahada yapılan çift kale taktik maçla sona erdiği kaydedildi.

Hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Venezuela'yı 'işgal stratejisinde' kritik gün
Batı'da imajı bozulan MbS Asya’ya yöneldi
Asya’nın diplomasi merkezi: Kazakistan
Avusturya’da bir cinayet ve PKK
Soçi’ye karşı Varşova: 'Kuzey Cephesine' karşı 'Güney Cephesi'

Benzer haberler

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine hazır

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine hazır

Derbi öncesi başkanlar dostluk mesajı verecek

Bakan Kasapoğlu'ndan derbi öncesi centilmenlik çağrısı

Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinden ilginç notlar

Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinden ilginç notlar
Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde 349. randevu

Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde 349. randevu
Beşiktaş derbide 4'te 4 peşinde

Beşiktaş derbide 4'te 4 peşinde