Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine hazır

İstanbul
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların, pas ve pres çalışmalarıyla başladığı belirtildi. İdmanın, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.
Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli futbolcular, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.