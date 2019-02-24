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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine hazır

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Beşiktaş'la oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Erkan Tiryaki  | 24.02.2019
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine hazır

İstanbul

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcuların, pas ve pres çalışmalarıyla başladığı belirtildi. İdmanın, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli futbolcular, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

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