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Spor, Futbol

Hatayspor'da teknik direktörlüğe Rıza Çalımbay getirildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile anlaştı.

Serkan Avci  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
Hatayspor'da teknik direktörlüğe Rıza Çalımbay getirildi

Mersin

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Özhan Pulat'tan boşalan teknik direktörlüğe Rıza Çalımbay'ın getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Atakaş Hatayspor'umuza Hoş geldin Rıza Çalımbay. Teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." denildi.

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