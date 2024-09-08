Hatayspor'da teknik direktörlüğe Rıza Çalımbay getirildi

Mersin
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Özhan Pulat'tan boşalan teknik direktörlüğe Rıza Çalımbay'ın getirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Atakaş Hatayspor'umuza Hoş geldin Rıza Çalımbay. Teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." denildi.
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Atakaş Hatayspor’umuza Hoş Geldin Rıza ÇALIMBAY.— Hatayspor (@Hatayspor_FK) September 8, 2024
Teknik direktör Rıza ÇALIMBAY ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/ZMJoWyHvkG