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Spor, Futbol

Hatayspor'da teknik direktör Özhan Pulat ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktör Özhan Pulat ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Serkan Avci  | 07.09.2024 - Güncelleme : 07.09.2024
Hatayspor'da teknik direktör Özhan Pulat ile yollar ayrıldı

Mersin

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Özhan Pulat ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Özhan Pulat ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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