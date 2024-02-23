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Spor, Futbol

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

Mustafa Ünal Uysal  | 23.02.2024 - Güncelleme : 23.02.2024
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

Mersin

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde topladığı 29 puanla 14. sırada bulunan Hatayspor, 25 puanla 19. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Hatayspor, ligin ilk devresinde konuk ettiği rakibini 3-1 yenmişti.

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