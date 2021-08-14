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Spor, Futbol

Hatayspor ile Kasımpaşa puanları paylaştı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Salim Taş   | 14.08.2021
Hatayspor ile Kasımpaşa puanları paylaştı Fotoğraf: Burak Milli / AA

Hatay

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

İlk yarı 

13. dakikada Hatayspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Adekugbe'nin ceza sahasına yaptığı ortaya Louis'ten önce savunma uzaklaştırdı.

18. dakikada konuk ekip öne geçti. Kasımpaşa’nın ceza yayının önünden kullandığı serbest vuruşta Eysseric, meşin yuvarlağı filelerle buluşurdu: 0-1.

20. dakikada Hatayspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası önünde topu önünde bulan Louis'in şutu az farkla auta çıktı.

45. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan geliştirdiği atakta Yusuf Erdoğan'ın şutunda top kale direğinin üstünden dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı 

49. dakikada Riberiou'nun pasında ceza sahası önünde topla buluşan Kamara'nın şutunu kaleci Harun Tekin, kornere çeldi.

58. dakikada Hatayspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Kamara'nın rakibini çalımlayarak ceza sahası içinden çektiği şut auta gitti.

72. dakikada ev sahibi takım beraberliği yakaladı. Louis'İn ceza sahası içinde verdiği topuk pasında topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

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