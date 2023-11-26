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Spor, Futbol

Halil Umut Meler, Lazio-Celtic maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 5. haftasında İtalya'nın Lazio ile İskoçya'nın Celtic takımları arasında yapılacak maçı yönetecek.

Emrah Oktay  | 26.11.2023 - Güncelleme : 26.11.2023
Halil Umut Meler, Lazio-Celtic maçını yönetecek

İstanbul

UEFA'nın açıklamasına göre 28 Kasım Salı günü Roma Olimpiyat Stadı'nda yapılacak mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Alper Ulusoy da video yardımcı hakem olarak görev alacak.

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