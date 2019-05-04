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Spor, Futbol

Göztepe'nin zorlu 4 haftası başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de averajla düşme hattının hemen üzerinde yer alan Göztepe, 31. hafta mücadelesinde yarın Antalyaspor'u konuk edecek.

Ali Korkmaz   | 04.05.2019
Göztepe'nin zorlu 4 haftası başlıyor

Izmir

Spor Toto Süper Lig'de son 4 haftaya averajla düşme hattının hemen üzerinde giren Göztepe, 31. hafta mücadelesinde yarın Antalyaspor'u ağırlayacak.

Ligde üst üste yaşadığı 4 yenilginin ardından geçen hafta konuk olduğu lider Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Göztepe, 30. haftayı 30 puan ve averajla 15. sırada geçti.

Kalan 4 haftada ligde kalma yolunda çok önemli maçlara çıkacak Göztepe, Antalyaspor'u konuk ettikten sonra Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. 33'üncü haftada Bursaspor deplasmanında puan arayacak İzmir temsilcisi, son haftada MKE Ankaragücü ile İzmir'de karşılaşacak.

Göztepe ile Antalyaspor arasında saat 16.00'da Bornova Stadı'nda başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Göztepe'de Yasin Öztekin, Lumor Agbenyenu, Nabil Ghilas, Kadu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor. Lamine Gassama'nın ise maç kadrosunda yer alabileceği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Beto, Andre Castro, Tayfur Bingöl, Berkan Emir, Wallace Reis ve Alpaslan Öztürk'ün yanı sıra sakatlığı olan Yasin Öztekin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 

Antalyaspor'la 8. randevu

Süper Lig tarihinde Antalyaspor'la 8. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki 7 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Bu müsabakalarda 6 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 8 gol gördü.

Ligin ilk devresinde Antalya'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 1-0 kazanmıştı.

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