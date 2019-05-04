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Spor

Sultanlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonu, yarın Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank arasında oynanacak karşılaşmayla belli olacak.

Ercan Çakar   | 04.05.2019
Sultanlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor

İstanbul

Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank, play-off final serisinin 5. ve son maçında yarın saat 14.00'te Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Toplam 3 maç kazanan ekibin şampiyonluğa ulaşacağı seride takımların ikişer galibiyeti bulunuyor.

Eczacıbaşı VitrA serideki birinci ve dördüncü maçı 3-2'lik skorlarla kazanırken, VakıfBank ikinci ve üçüncü karşılaşmalardan 3-1'lik skorlarla galip ayrılmıştı.

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