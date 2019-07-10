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Spor, Futbol

Göztepe'de Ghilas ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 29 yaşındaki forvet Ghilas ile yollarını ayırdı.

Ali Korkmaz   | 10.07.2019
Göztepe'de Ghilas ile yollar ayrıldı

İzmir

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 29 yaşındaki forvet Nabil Ghilas ile yollarını ayırdı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Nabil Ghilas'la yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Son 2 sezonda Göztepe kadrosunda yer alan Ghilas, fazla forma şansı bulamıyordu. Ghilas, 2017-2018 sezonunda 6, geride kalan sezon ise 1 gol kaydetmişti.

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