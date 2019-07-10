Göztepe'de Ghilas ile yollar ayrıldı

İzmir
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 29 yaşındaki forvet Nabil Ghilas ile yollarını ayırdı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Nabil Ghilas'la yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.
Son 2 sezonda Göztepe kadrosunda yer alan Ghilas, fazla forma şansı bulamıyordu. Ghilas, 2017-2018 sezonunda 6, geride kalan sezon ise 1 gol kaydetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.