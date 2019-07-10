Euro
6.43
Dolar
5.71
BIST 100
98,390.23
Altın
1,406.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko'da ayrılık

Fenerbahçe Beko, sözleşmeleri sona eren Barış Hersek, Erick Green ile uzatma opsiyonları kullanılmayan Ahmet Can Duran ve Yordan Minchev'le yollarını ayırdı

Erkan Tiryaki   | 10.07.2019
Fenerbahçe Beko'da ayrılık

İstanbul

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda, 4 oyuncunun gelecek sezon kadroda olmayacağı duyuruldu. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre sözleşmeleri sona eren Barış Hersek ve Erick Green ile uzatma opsiyonları kullanılmayan Ahmet Can Duran ve Yordan Minchev'le yollar ayrıldı.

Açıklamada, sporculara teşekkür edilerek bundan sonraki basketbol yaşamlarında başarı dileğinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'de yeni yönetici kadrosu ve değişen dengeler
İngiltere'de korkulan senaryo, anlaşmasız ayrılık
Kore’den bugüne ittifakın sonbaharı
Birleşik Arap Emirlikleri Libya’da ne hedefliyor?
AB’yi yeni isimlerle nasıl bir beş yıl bekliyor?

Benzer haberler

Fenerbahçe Beko'da ayrılık

Fenerbahçe Beko'da ayrılık

Anadolu Efes'e Avrupa Ligi'nden ödül

İspanya Avrupa Şampiyonu oldu

Nando De Colo, Fenerbahçe'de

Nando De Colo, Fenerbahçe'de
Obradovic'in hayatı kitap oldu

Obradovic'in hayatı kitap oldu
Fenerbahçe'de Datome'nin sözleşmesi uzatıldı

Fenerbahçe'de Datome'nin sözleşmesi uzatıldı