Fenerbahçe Beko'da ayrılık

İstanbul
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda, 4 oyuncunun gelecek sezon kadroda olmayacağı duyuruldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre sözleşmeleri sona eren Barış Hersek ve Erick Green ile uzatma opsiyonları kullanılmayan Ahmet Can Duran ve Yordan Minchev'le yollar ayrıldı.
Açıklamada, sporculara teşekkür edilerek bundan sonraki basketbol yaşamlarında başarı dileğinde bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.