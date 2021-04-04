Euro
9.57
Dolar
8.12
BIST 100
1,430.19
Altın
1,729.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kovid-19 tedbirleri kapsamında çok yüksek ve yüksek riskli illerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin bazı kent meydan ve caddelerindeki son durum AA CANLI ekranlarında Ankara, Kızılay Meydanı. İstanbul, Ortaköy.
logo
Spor, Futbol

Göztepe, Süper Lig'de 3 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'de deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, galip gelemediği son 3 müsabakadan yalnızca 1 puan çıkarabildi.

Ali Korkmaz   | 04.04.2021
Göztepe, Süper Lig'de 3 maçtır kazanamıyor

Izmir

Ligin 29. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1'lik skorla geçen Göztepe, MKE Ankaragücü'ne 3-0, Demir Grup Sivasspor'a 5-3 yenildikten sonra dün Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.

Ligde 3 haftadır kazanamayan sarı-kırmızılı ekip, 32. haftayı 40 puanla tamamladı.

Ara transfer döneminde Göztepe'ye dönen Adis Jahovic, 10. maçında bu sezon ilk golünü attı. Türkiye kariyerine 2016-2017 sezonunda TFF 1. Lig'de Göztepe'de başlayan Makedon golcü, sarı-kırmızılı ekiple Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdikten sonra 2017-2018 sezonunda Göztepe ile Süper Lig'de 18 maçta 14 gol kaydetmişti.

Jahovic, sarı-kırmızılı ekipte Süper Lig'de forma giyen yabancı oyuncular içinde en golcü isim konumunda bulunuyor.

Göztepe, 33. hafta mücadelesinde 6 Nisan Salı günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kanada’da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçti
Brezilya'da son 24 saatte 1987 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Fenerbahçe Öznur Kablo'da 2 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Türkiye'de 44 bin 756 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Göztepe, Süper Lig'de 3 maçtır kazanamıyor

Göztepe, Süper Lig'de 3 maçtır kazanamıyor

Trabzonspor gol yollarında sıkıntı yaşıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında yarın Denizlispor'u ağırlayacak

'Sonuçtan çok oynanan oyun bizi üzdü'

'Sonuçtan çok oynanan oyun bizi üzdü'
'Galatasaray'ın zaaflarını ve artılarını tespit edip, ona göre çalıştık'

'Galatasaray'ın zaaflarını ve artılarını tespit edip, ona göre çalıştık'
Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı kamp kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı kamp kadrosu açıklandı