Euro
9.57
Dolar
8.12
BIST 100
1,430.19
Altın
1,729.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul, Caddebostan Sahil. Ankara, Ulus Meydanı
logo
Spor

İstanbul Yarı Maratonu'nda Kenyalı atlet Chepngetich'ten dünya rekoru

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda kadınlarda birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı.

Berad Büyük   | 04.04.2021
İstanbul Yarı Maratonu'nda Kenyalı atlet Chepngetich'ten dünya rekoru

İstanbul

Tarihi Yarımada'da gerçekleştirilen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nu birinci bitiren Ruth Chepngetich, 2020'deki 1.04.31'lik derecesiyle dünya rekorunun sahibi olan Etiyopyalı atlet Ababel Yeshaneh'i geride bıraktı.

Erkeklerde İstanbul Yarı Maraton rekoru kırıldı

Erkeklerde dünya yarı maraton rekortmeni olan Kenyalı atlet Kibiwott Kandie, yarışı birinci sırada tamamladı.

Yarışı, 59.32'lik dereceyle bitiren Kendie, aynı zamanda İstanbul Yarı Maraton rekorunun yeni sahibi oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kanada’da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçti
Brezilya'da son 24 saatte 1987 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Fenerbahçe Öznur Kablo'da 2 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Türkiye'de 44 bin 756 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

İstanbul Yarı Maratonu'nda Kenyalı atlet Chepngetich'ten dünya rekoru

İstanbul Yarı Maratonu'nda Kenyalı atlet Chepngetich'ten dünya rekoru

İstanbul Yarı Maratonu, yıldızlar geçidine sahne olacak