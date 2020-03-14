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Spor, Futbol

Göztepe Süper Lig'de 3 haftadır galip gelemiyor

Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Göztepe, gol atamadığı son 3 karşılaşmayı da kaybetti.

Ali Korkmaz   | 14.03.2020
Göztepe Süper Lig'de 3 haftadır galip gelemiyor

İzmir

Süper Lig'de ikinci devreye üst üste Antalyaspor (3-0) ve Beşiktaş (2-1) galibiyetleriyle başlayan Göztepe, Yukatel Denizlispor'la 1-1 berabere kaldı. Hava şartlarından dolayı 21. haftada Çaykur Rizespor'un İzmir'e gelememesinden dolayı bu müsabakası ertelenen sarı-kırmızılı ekip, İttifak Holding Konyaspor'u 3-1'lik skorla geçtikten sonra konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

Göztepe 24. haftadan itibaren deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'a 1-0, İzmir'de Medipol Başakşehir'e 3-0 ve dün de İstanbul'da Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu.

Son 4 maçtır galip gelemeyen ve 3 müsabakadır puan alamayan sarı-kırmızılı ekip, 26. haftayı 34 puanla geçti.

3 maçtır gol atamıyor

Ligde son golünü Gaziantep FK maçında 71. dakikada Cameron Jerome ile bulan sarı-kırmızılı ekip ligde 289 dakikadır gol atamıyor. İzmir temsilcisi sezon başında 436 dakika gol üretememişti.

Göztepe, 21. hafta erteleme maçında 17 Mart Salı günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

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