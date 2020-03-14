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Spor, Futbol

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 24. randevuda

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 24. kez karşı karşıya gelecek.

Selçuk Kılıç   | 14.03.2020
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 24. randevuda

Trabzon

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 24. kez karşı karşıya gelecek.

2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 23 maçın 9'unda Trabzonspor, 7'sinde Medipol Başakşehir galip geldi, 7 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 38 gol atarken, kalesinde 28 gol gördü.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakada taraflar 2-2 berabere kaldı.

Trabzonspor, 9 maçtır kazanamıyor 

Trabzonspor, ligde 9 maçtır Medipol Başakşehir karşısında galip gelemiyor.

İstanbul temsilcisini en son 2014-2015 sezonunda sahasında 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra oynanan 9 lig maçında 5 kez yenildi, 4 kez berabere kaldı.

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 15 gol atarken, 14 gol yedi.

Trabzonspor liderliği sürdürmeyi hedefliyor

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. 

Bordo-mavililerde, Ahmet Canbaz, Kamil Ahmet Çörekçi ve Yusuf Sarı'nın sakatlıkları bulunuyor. Sarı kart cezalısı Guilherme de karşılaşmada forma giyemeyecek. 

BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan forvet oyuncusu Alexander Sörloth'un ise forma giyebileceği bildirildi.

Trabzonspor'un karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.

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