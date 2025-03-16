Dolar
36.53
Euro
39.74
Altın
2,984.87
ETH/USDT
1,910.50
BTC/USDT
84,425.00
BIST 100
10,840.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Adıyaman’da düzenlenen iftar programında konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Göztepe ile ikas Eyüpspor berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe-ikas Eyüpspor maçı 1-1 berabere tamamlandı.

Mustafa Güngör  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
Göztepe ile ikas Eyüpspor berabere kaldı

İzmir

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki Göztepe-ikas Eyüpspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

13. dakikada ikas Eyüpspor gole yaklaştı. Umut Meraş'ın ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisine çeldi. Burada topla buluşan Emre Mor'un çevirdiği topa yeniden hareketlenen Thiam'ın şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kontrol etti.

41. dakikada Göztepe atağında topla buluşan Romulo'nun pasında Juan, rakibinin müdahalesi sonucu yerde kaldı. Ceza sahası sağ ön çizgisi önünden İsmail Köybaşı'nın yerden uzak köşeye gönderdiği topu kaleci Berke Özer, çıkardı.

45+2. dakikada Göztepe hücumunda Dennis'in pasında ceza sahasına giren Romulo'nun çaprazdan sert şutunda top kaleci Berke Özer'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

Öte yandan, maç öncesinde dün play-off finalinde İBB Spor'u 3-2 yenerek 20 yıl aradan sonra Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıkma başarısı gösteren Göztepe Kadın Voleybol Takımı, kupayla birlikte sahada tur atıp taraftarı selamladı.

İkinci yarı

62. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Sol kanattan aldığı topla ceza sahası içerisinde giren İsmail Köybaşı'nın şutunda kaleci Berke Özer, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

65. dakikada Eyüpspor öne geçti. Umut Meraş'ın sol kanattan ortasında Tayfur Bingöl, meşin yuvarlağı ayak içiyle ağlarla buluşturdu: 0-1

67. dakikada Göztepe atağında Juan'ın sol kanattan ortasında top Vezo'nun eline çarptı. VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Romulo, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

73. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Nielsen'in pasında ceza sahası sağ önünde topla buluşan Romulo'nun şutu üst direğe çarpıp dışarı gitti.

78. dakikada Göztepe atağında Juan'ın ceza sahası içerisinde topla buluşturduğu Romulo'nun plasesinde meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da en yüksek hava kirliliği değeri Göztepe'de, en düşük Kumköy'de ölçüldü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, AK Parti MKYK üyesi Özil ile Arsenal-Chelsea maçını izledi
Tuzla'da bir kişinin muayeneden geçemeyen aracını yakması kamerada
Bakan Işıkhan: Ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemi dünya çapında örnek alınabilir bir seviyeye ulaşmıştır
Trabzon'da sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi

Benzer haberler

İstanbul'da en yüksek hava kirliliği değeri Göztepe'de, en düşük Kumköy'de ölçüldü

İstanbul'da en yüksek hava kirliliği değeri Göztepe'de, en düşük Kumköy'de ölçüldü

Göztepe ile ikas Eyüpspor berabere kaldı

İstanbul'da en yüksek hava kirliliği değeri Göztepe'de ölçüldü

Eyüpspor evinde 3 puanı aldı

Eyüpspor evinde 3 puanı aldı
Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek

Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet