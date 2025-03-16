Göztepe ile ikas Eyüpspor berabere kaldı

İzmir
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki Göztepe-ikas Eyüpspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
13. dakikada ikas Eyüpspor gole yaklaştı. Umut Meraş'ın ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisine çeldi. Burada topla buluşan Emre Mor'un çevirdiği topa yeniden hareketlenen Thiam'ın şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kontrol etti.
41. dakikada Göztepe atağında topla buluşan Romulo'nun pasında Juan, rakibinin müdahalesi sonucu yerde kaldı. Ceza sahası sağ ön çizgisi önünden İsmail Köybaşı'nın yerden uzak köşeye gönderdiği topu kaleci Berke Özer, çıkardı.
45+2. dakikada Göztepe hücumunda Dennis'in pasında ceza sahasına giren Romulo'nun çaprazdan sert şutunda top kaleci Berke Özer'de kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
Öte yandan, maç öncesinde dün play-off finalinde İBB Spor'u 3-2 yenerek 20 yıl aradan sonra Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıkma başarısı gösteren Göztepe Kadın Voleybol Takımı, kupayla birlikte sahada tur atıp taraftarı selamladı.
İkinci yarı
62. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Sol kanattan aldığı topla ceza sahası içerisinde giren İsmail Köybaşı'nın şutunda kaleci Berke Özer, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
65. dakikada Eyüpspor öne geçti. Umut Meraş'ın sol kanattan ortasında Tayfur Bingöl, meşin yuvarlağı ayak içiyle ağlarla buluşturdu: 0-1
67. dakikada Göztepe atağında Juan'ın sol kanattan ortasında top Vezo'nun eline çarptı. VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Romulo, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1
73. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Nielsen'in pasında ceza sahası sağ önünde topla buluşan Romulo'nun şutu üst direğe çarpıp dışarı gitti.
78. dakikada Göztepe atağında Juan'ın ceza sahası içerisinde topla buluşturduğu Romulo'nun plasesinde meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.